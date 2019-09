Valerio Verre, centrocampista del Verona, che ha sfiorato un grande gol contro il Milan, parla all'intervallo della gara coi rossoneri ai microfoni di Sky Sport: "L'espulsione l'ho vista dal vivo e mi sembra severo dare il cartellino rosso così a un giocatore a inizio primo tempo, condiziona la partita. Saremo costretti a difenderci e a ripartire per tutta la ripresa. Il gol sfiorato? Sarebbe stato il primo in Serie A, sarebbe stato importante perché saremmo andati in vantaggio".