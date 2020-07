In gol contro il Parma nel successo del Verona, Mattia Zaccagni parla a Sky Sport al termine del match: "Ieri il mister mi ha fatto i complimenti, mi ha spronato e oggi sono riuscito a buttarla dentro. Non parliamo più di salvezza? Il nostro obiettivo rimane quello finché non c'è l'aritmetica certezza, siamo contenti della vittoria di oggi perché ci porta a buon punto. Davvero non si può parlare di Europa? Il mister mi ammazza (ride, ndr). Andiamo avanti partita per partita. Esultanza per ciò che è successo nel periodo Covid? Sì, è stato un periodo particolare: l'ho superato e fortunatamente non ho avuto nulla di particolare. Gioco più avanzato? Sì, sto cercando di interpretare questo ruolo nel modo giusto. Juric martello in allenamento? Ci tiene sempre svegli e non ci fa mai abbassare la guardia, questo spirito lo portiamo in campo ogni partita".