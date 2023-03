, tecnico del, ha parlato a Dazn dopo il pareggio interno con il Monza: "Verdi e il rientro di Djuric? Simone ha caratteristiche ottime dal punto di vista individuale, nel saltare l'uomo e anche nei piazzati. Sono contento che oggi abbia giocato così e abbia fatto gol. Djuric ha la capacità di gestire determinati palloni e soltanto lui è capace di farlo. Oggi recuperava da un infortunio, per noi è un giocatore chiaramente importante e dalle caratteristiche uniche".- "A caldo posso dire che abbiamo fatto tante cose buone e negativamente, invece, non abbiamo mantenuto il vantaggio prendendo subito il gol e accusando psicologicamente condizionando il finale di gara. Questa partita però lascia anche tante cose positive, abbiamo affrontato una squadra che se non la vai a prendere in mezzo ti fa male. Avversario complicato, non è un caso che stia facendo il campionato che sta facendo".- "Ogni partita ha la sua storia, oggi all'inizio abbiamo fatto bene, poi ha pesato aver preso il pari subito che ha condizionato il finale di partita. Adesso abbiamo una gara importantissima domenica, l'importante adesso sarà recuperare energie fisiche e soprattutto nervose. La posizione di classifica impone di affrontare le partite sapendo di non poter sbagliare".- "Sicuramente è una gara importante, ma è dal 4 di gennaio dove tutti i pre-partita stavamo lì a dire che era la gara decisiva. Siamo in queste condizioni da undici partite, come dico sempre per portare a casa questa salvezza dobbiamo imparare a convivere con questa pressione. Dobbiamo isolarci da tutto, non guardando classifica e altre squadre".