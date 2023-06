Il campionato è finito, ma la stagione del Verona continua. Dopo la sconfitta con il Milan, i gialloblù dovranno giocare ancora 90 minuti nello spareggio salvezza contro lo Spezia: "Non dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto finora - ha detto l'allenatore gialloblù Zaffaroni a Dazn - sarà una partita nella quale gli aspetti emotivi saranno fondamentali. Non so ancora dove si giocherà, fino a oggi eravamo concentrati solo sul Milan. Ora dobbiamo resettare tutto per lo spareggio".