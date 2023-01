Il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Inter:



"Abbiamo fatto un'ottima gara a parte il gol preso subito. Abbiamo mantenuto il nostro piano, fatto quel che dovevamo. Occasioni potenziali ne abbiamo avute, dobbiamo crescere in qualità. Siamo soddisfatti, comunque. Con una serie di sconfitte come quella che si è verificata, viene a mancare la fiducia che invece dobbiamo mantenere nei confronti del nostro grande obiettivo. Tifavo Inter quando venivo sugli spalti di questo stadio da bambino, poi quando ho cominciato a giocare ho un po' smesso di fare il tifo".



PROSSIMA - "Tutte le gare sono delicate, ma con il Lecce in particolare. Sarà una partita importante".