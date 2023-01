Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, che viene dopo la sconfitta con l'Inter:"Da un punto di vista tecnico l'Inter è una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Le difficoltà contro queste squadre riguardano l'aspetto fisico, non ti concedono niente. Sai però che ci sono queste differenze e magari le affronti con più leggerezza mentale, riesci ad esprimerti meglio. Nelle gare contro il Lecce o la Cremonese i valori tecnici si possono pareggiare, ma subentra un aspetto emotivo importante. Le insidie sono queste: sai di non dover sbagliare, che i punti pesano, perdi la leggerezza che ti consente di esprimerti meglio e hai più peso mentale. Dovremo affrontare il Lecce con la giusta tensione, ma provando ad essere liberi mentalmente, facendo una partita di grande attenzione e intensità"."Ngonge è arrivato ieri, oggi farà il primo allenamento e lo valuteremo. Zeefuik e Braaf sono arrivati a inizio settimana, non hanno giocato molto recentemente, quindi abbiamo curato molto l'aspetto fisico, facendo dei test per verificare il loro livello di preparazione. Sono ragazzi giovani, arrivati in un campionato nuovo che non conoscono. Zeefuik è un esterno destro, può essere impiegato come quinto di centrocampo. Braaf lavora prevalentemente sulla trequarti, ha qualità per saltare l'uomo. Ngonge lo valuteremo da stamattina"."Se dobbiamo guardare queste cose diventa ancora più difficile. Non dobbiamo farci influenzare: più abbiamo la forza di non guardare la classifica meglio è. È difficilissimo, ma più la guardiamo più rischiamo di spendere energie e di deprimerci"."Nelle ultime sei partite hanno fatto tre vittorie e tre pareggi. Vivono sull'entusiasmo della promozione, questa è una caratteristica importantissima dal punto di vista emotivo. Tanti giocatori vogliono dimostrare di poter stare dentro questa categoria, è una partita insidiosissima contro un avversario che sta bene"."Da questo punto di vista non ho avuto alcun tipo di indicazione. Si sono allenati bene, non ho percepito nulla. Fanno parte del nostro gruppo, saranno convocati""Faraoni ha avuto un problema al soleo, ci sono tempi precisi per il recupero che lui sta rispettando. Ora comincerà il lavoro sul campo, credo che in un paio di settimane possa riuscire a rientrare. Verdi rientrerà con la squadra da settimana prossima, fortunatamente non è stata una cosa di grande entità, su Hrustic stanno facendo delle valutazioni sul problema alla caviglia. Lasagna ha lavorato a pieno regime in settimana".