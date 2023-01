Il Verona vince con la Cremonese e si lancia all'inseguimento della salvezza. Il tecnico degli scaligeri Marco Zaffaroni ha parlato nel post partita, a commento della prestazione dei suoi:



"I ragazzi stanno bene, credo l'abbiano dimostrato. Era una gara complicata. Bisognava affrontarla nella maniera giusta e i ragazzi ci sono riusciti: abbiamo trovato il doppio vantaggio, gestendo bene il ritorno della Cremonese. È stata una prova da squadra matura, dobbiamo continuare così. Ma è presto per dire che abbiamo acquisito determinate cose".



Il mercato? Doig, Lazovic e Hien?



"Sono giocatori a nostra disposizione, fanno parte del nostro gruppo. Il clean sheet è un dato positivo, insieme agli altri aspetti dà fiducia e autostima. Questi risultati devono accrescere la fiducia di questi ragazzi, che hanno qualità che stanno lentamente dimostrando. Oggi si sono tolti una bella soddisfazione".



Come sta Verdi?



"Simone ha sentito una fitta al flessore, sarà da valutare nei prossimi giorni. È un ruolo nel quale abbiamo avuto un problema con Hrustic, che ha avuto qualche fastidio alla caviglia".



Perché Hongla non è stato convocato?



"Hongla è in un momento in cui sta facendo riflessioni con la società su un eventuale trasferimento, in questo momento occorrono calciatori concentrati al 300% su quello che stiamo cercando di fare".