Il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce:



"Henry sente dolore, lo valutiamo in settimana. Aspettiamo gli esami strumentali. La vittoria ha un gran peso, è stata simile a quella con la Cremonese, anche dal punto di vista nervoso. Dall'inizio di questo percorso è sempre stato importante non staccare mai la spina, oggi i ragazzi sono stati davvero bravi. L'autostima migliora tutte le caratteristiche, questo risultato ci deve dare fiducia e noi dobbiamo continuare".



ILIC - "Non lo scopro certo io, per questa squadra è importante. Oggi lo avevamo e ne abbiamo approfittato, poi ci sono dinamiche nelle quali non voglio entrare".