L'Hellas Verona si prepara alla sfida contro la Cremonese in programma per lunedì 9 gennaio alle 18.30. A due giorni dal match mister Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa, a presentazione del match.



Queste le sue dichiarazioni:



"Volevo rivolgere un pensiero a Vialli a nome di tutta la squadra e la nostra vicinanza alla famiglia. E' stato un grande campione, sia nello sport che nella vita.



Giusto caricare di responsabilità la squadra per questa partita?



"Non dobbiamo caricare troppa tensione perché può provocare l'effetto opposto. E' una gara importante, ma mancano tante giornate: questa partita va vissuta con l'attenzione e l'atteggiamento giusti, dovremo lottare fino all'ultimo secondo e non mollare, a maggior ragione in una gara così importante. Dovremo avere anche equilibrio perché la gara dura 95 minuti e in una partita ce ne sono molte."



Cambiamenti per la formazione ufficiale?



"Dovremo valutare nella rifinitura, abbiamo avuto poco tempo per recuperare."



Il nuovo acquisto Zeefuik?



"Fino a quando non vedo nello spogliatoio i nuovi giocatori non ne voglio parlare. Lunedì non ci sarà, quindi non posso parlarne".



Ilic come sta?



"Sta proseguendo il suo percorso e ogni giorno acquisisce una miglior condizione, è recuperato al 100%."



Djuric?



"Ha caratteristiche che possono aiutarci molto, soprattutto in certe partite. E' convinto e motivato, ce lo teniamo stretto".



Punto sugli infortunati?



"Non rientra nessuno. Su Faraoni ci siamo espressi, Lasagna non è ancora al meglio. Non ci saranno."