Getty Images

Verona, Zanetti bloccato in autostrada per via di un incidente: salta la conferenza stampa pre Venezia

20 minuti fa



Paolo Zanetti non ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Verona contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Il motivo? E' rimasto imbottigliato in autostrada. L'allenatore degli scaligeri, infatti, è stato impossibilitato a presentarsi in seguito a un incidente avvenuto attorno alle 14:30 sull'autostrada A3, nel quale non è stato coinvolto.



Al posto dell'allenatore ha parlato il direttore sportivo Sean Sogliano: "Domani ci aspetta una partita molto difficile. Nelle prime sette giornate abbiamo lottato fino alla fine, alcune cose sono andate bene, altre no. Dobbiamo affrontare partita per partita. Non viene il Milan o l’Inter, ma una squadra che farà di tutto per fare risultato". Nell'ultima giornata il Verona è stato sconfitto dal Como per 3-2, mentre il Venezia ha perso all'Olimpico contro la Roma.