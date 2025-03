Getty Images

Verona, Zanetti infuriato: "Arbitro? Non voglio parlarne. Il rigore su Bradaric è lampante"

Paolo D'Angelo

un' ora fa



Al termine della sfida vinta dal Bologna sul Verona, l'allenatore dei gialloblù Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa, attaccando l'operato dell'arbitro per via di un episodio (possibile rigore per il Verona per il fallo di Ferguson ai danni di Bradaric) che ha lasciato qualche dubbio:



"Non voglio spingere molto sull'arbitro, sul rigore di Bradaric credo sia lampante, poi con la gestione del cartellino facile è normale che succedano queste cose. Giornata difficile anche per queste cose".



Questo, invece, il passaggio di Zanetti sull'espulsione di Valentini per doppio giallo: "Con il senno di poi lo avrei sostituito sì, è normale che poi si deve vedere anche la gestione dei cartellini dell'arbitro, era un normale contrasto".