Verona, Zanetti: "L'episodio del rigore ha indirizzato; abbiamo un altro match-point e sarebbe il nostro Scudetto"

Il tecnico dell'Hellas Veronaha parlato nel post-partita della sconfitta contro l'Inter di quello che gli è piaciuto dei suoi contro i nerazzurri e dell'episodio del rigore: “Sono soddisfatto di alcune cose. Dello spirito, della voglia di non prendere gol e di soffrire tutti insieme. Nel primo tempo ci siamo abbassati un po’ troppo’.”.- “Numericamente Tengstedt è il nostro miglior giocatore e non c’è l’abbiamo avuto per molto tempo e sono assenze che alla lunga pesano. Ma le abbiamo sempre coperte con un buon atteggiamento di squadra e ora siamo padroni del nostro destino eha proseguito l'allenatore dei gialloblù in vista della sfida casalinga contro il Lecce, ora a -5 dai veneti.

La quota dipende da chi insegue, non solo noi. Le partite sono sempre di meno e dobbiamo fare più punti possibili. Non abbiamo la forza di pensare agli altri." ha concluso Zanetti.