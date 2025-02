Verona, Zanetti: "Miglior partita della stagione. La salvezza rimane un'impresa"

Getty Images

Il Verona vince contro la Fiorentina e festeggia al termine di una partita vinta al 95' grazie al gol di Bernede. Una gioia immensa per Paolo Zanetti, che esalta la prestazione dei suoi giocatori in conferenza stampa: "Volevamo reggere nel primo tempo senza subire gol. Poi siamo cresciuti e loro sono calati. I cambi ci hanno aiutato: abbiamo fatto una partita quasi perfetta, la migliore della stagione. Bene in difesa e non abbiamo mai smesso di attaccare".

SALVEZZA - "La corsa sotto la Curva Sud è stata gioia pura. Dovevamo portarla a casa a ogni costo. La salvezza rimane un'impresa. Questa vittoria è pesante, ma non basta per restare in Serie A. Oggi contava ritrovare i nostri tifosi: dobbiamo trascinarli dalla nostra parte perché qui ci giochiamo tanti scontri diretti. Abbiamo bisogno di loro. Una quota? Penso che con 38 punti possiamo stare abbastanza tranquilli".

FARAONI E INFORTUNATI - "Ho visto bene Faraoni: si merita tanti complicmenti. Anche Suslov, Valentini e tutti gli altri. Tutti hanno dato il massimo, lavorando alla grande. Infortunati? Tengstedt potrebbe rientrare in una settimana, per Serdar ci potrebbe volere qualcosa in più".