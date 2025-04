Verona, Zanetti senza filtri: "Anno emozionate, ma ho mangiato anche tanta m***a"

Getty Images

Paolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa:"Serdar e Faraoni sono recuperati, Niasse e Suslov per la prossima partita"."L'annata non è finita quindi penso che il tempo dei bilanci arriverà, comunque è stato un anno in una piazza fantastica, in cui ho mangiato tanta m***a me ma in cui mi sono emozionato anche tanto"."Credo che la condizione che abbiamo oggi non è quella di doverci sentire già a posto ma di essere padroni del nostro destino senza dover andare a vedere cosa fanno gli altri, noi non facciamo tabelle perché vogliamo fare i punti anche se poi la quota salvezza verrà determinata anche dagli altri".

"Parliamo di un ottimo ragazzo che è stato fermo tantissimo, sta facendo una preparazione, non parla nè italiano nè inglese quindi deve capire dove è arrivato, è comunque un ragazzo interessante, può giocare sia da braccetto che da centrale nella linea difensiva, vedremo se ci sarà la possibilità di vederlo in campo nelle ultime gare così come altri ragazzi".