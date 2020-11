"Cartellino giallo" di nome e di fatto. Il programma calcistico di Teleromagna si scusa con i telespettatori per le "battutacce fuori luogo" di Veronica Bagnoli, che nella puntata dello scorso 2 novembre ha annunciato: "Questa è la penultima puntata con le tette naturali, esploderanno fra poco grazie al chirurgo plastico e tutti potranno toccarle con un'offerta come si fa in chiesa... E poi sono tornata single, per cui mi raccomando: uccelli venite!".



La stessa Veronica Bagnoli si è poi scusata con il pubblico. Su Instagram i suoi followers sono schizzati oltre quota 40mila, comunque ben al di sotto dei quasi 280mila di una sua omonima che aveva partecipato al reality show televisivo Temptation Island.



