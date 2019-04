Marco Verratti ha realizzato 2 gol nelle ultime 3 partite, uno col Paris Saint-Germain, uno con la Nazionale azzurra contro il Liechtenstein. Queste le parole di Thomas Tuchel, allenatore del PSG: "Normalmente non segna, ma è bello che ci sia riuscito, non sapeva nemmeno come esultare. Non so che cosa gli sta succedendo, forse ha mangiato qualcosa mentre era con la sua Nazionale. Di solito, anche in allenamento, se sta a due metri dalla porta cerca comunque un compagno al quale passare la palla. E’ un giocatore che vuole sempre far felici gli altri. E’ una sua qualità, il suo carattere. Per questo a volte deve essere più egoista e più preciso. Forse adesso ha guadagnato più fiducia, comunque noi scherziamo molto su questa cosa"