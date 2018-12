Ruben Buriani, ex centrocampista del Milan, parla a la Gazzetta dello Sport del mancato arrivo di Marco Verratti in rossonero: "Lo vidi a Pescara contro i nostri Allievi nazionali nel 2008, ottavi di finale. Ai tempi mi occupavo del settore giovanile del Milan. Verratti aveva 15 anni. Parlammo subito con il Pescara, dopo la partita di ritorno il ragazzo doveva fermarsi da noi: avevamo già prenotato l’albergo, la mattina dopo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche. Ma qualcuno non era convinto e alla fine non se ne fece niente. Peccato".