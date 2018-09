. New Shenzhen Stadium, Trophée des Champions, pokeral, 76 minuti in campo, mezzala sinistra nel centrocampo a 3 di. Quella è stata l'unica presenza di Marcoin stagione, visto che dopo, per problemi fisici, ha saltato le prime 4 gare dicontro. Scavando più a fondo nelle prestazioni del Gufetto di Manoppello, portato a Parigi dadopo le magie con ildi, prima della Supercoppa di Francia, l'ultima volta aveva giocato il 31 marzo: sempre una sfida con il, sempre una vittoria in finale, questa volta in- Lo scorso 3 maggio il giocatore ha deciso, di comune accordo con la società, di operarsi agli adduttori, terminando anticipatamente la stagione, pianificando il recupero,Quindi, dopo la sgambata di fine agosto, in queste settimane è stato tenuto nascosto dalle luci dei riflettori e dalle illuminazioni degli stadi francesi: meglio lavorare sul pieno recupero, meglio prepararsi al meglio per l'ennesima stagione proiettata all', con il solitoe unancor più convinto dei propri mezzi.E' andato via, ha smessoha un anno in più: in queste partita senza l'ex Pescara,ha puntato su Rabiot affiancato da, cambiando modulo e passando al 4-2-3-1, condietro a. Spazio per Verratti ci sarà, visti i tanti impegni, con il rientro ormai alle porte, ma il posto da titolare è tutto da conquistare. Anche perché con Tuchel il rapporto non è partito col piede giusto.... Il centrocampo è il reparto maggiormente in difficoltà, e la squadra ne risente: poche geometrie, poche personalità, poca tecnica, poco talento, poca verticalità. Poco tutto, insomma.non sa con chi duettare, esarebbe un partner perfetto, uno con il quale parlare la stessa lingua. Non alternativa, ma partner:davanti alla difesa, il 6 delal suo fianco, nel ruolo di mezzala come fa da tempo all'ombra della Tour Eiffel. E' vero, i gol in carriera sono pochi (10 gol in 10 anni), ma non tocca a lui farli.E qui, i dati, vanno a suo favore, visti iin carriera tra. L'Italia non ha mai visto il vero Verratti, quello che guida il reparto e quello che ama la maglia Azzurra, come dimostra l'esultanza social sul gol di Jorginho contro la Polonia.@AngeTaglieri88