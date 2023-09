Adesso non ci sono più dubbi: la storia tra Marco Verratti e il Psg è finita ufficialmente, o quasi. Sì perchè la scelta di Luis Enrique di lasciare l'ex Pescara fuori dalla lista Champions League 23/24 è un indizio che lascia spazio a poche interpretazioni: manca ancora l'ufficialità, ma l'italiano è ormai chiaramente fuori dal progetto. Insomma, lascerà presto Parigi. Non una novità, visto che il tecnico spagnolo era già stato chiaro settimane fa "Con me non giocherai mai".



È solo questione di tempo, e anche le dinamiche del mercato portano il centrocampista 30enne in una unica direzione: il Qatar. Gli interessamenti dei club sauditi, che han fatto man bassa nella finestra estiva del mercato, non sono mancati, ma non si è mai andati a dama, complice le richieste del Psg. E adesso, con il mercato saudita in chiusura domani, sembra difficile un ritorno di fiamma last-minute.



Più credibile invece un suo approdo all'Al-Arabi, i qatarioti che da settimane ormai trattano con Al-Khelaifi: il club di Doha, rivelano i colleghi di Rmc Sport, è pronto ad accontentare il Psg versando i 50 milioni di euro richiesti. La fumata bianca non appare lontanissima: tra il giocatore e l'Al-Arabi c'è un primo accordo, la strada appare in discesa.