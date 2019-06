I gol in Nazionale con la maglia numero 10, due magie che hanno fatto tornare a sognare nuovamente i tifosi azzurri; il sorriso ritrovato, dopo una stagione non facile, anche grazie all'amico Verratti, con il quale ha condiviso una grande stagione in quel di Pescara. Lorenzo Insigne è tornato a brillare nelle ultime due di un anno lunghissimo, tra alti e bassi col Napoli, con il suo popolo e col presidente De Laurentiis.



MERCATO ALLE PORTE - C'è un club che sta pensando al capitano del Napoli: il Paris Saint-Germain. Alla ricerca di un colpo per il reparto offensivo, lo scugnizzo piace molto a Tuchel. Come scrive la Gazzetta dello Sport, è in agenda un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Insigne, Mino Raiola: sul tavolo il rinnovo di contratto, col giocatore che chiede 6,5 milioni a stagione e il prolungamento fino al 2023 (scandenza 2022).



VERRATTI E RAIOLA - Lo scorso maggio DeLa aveva toccato appena l'argomento, ora il problema può riproporsi, anche perché il PSG spinge, con Raiola che insiste per portare il giocatore a Parigi. Là dove c'è un altro che vuole, al suo fianco, Insigne: Marco Verratti (anche lui nella scuderia Raiola) Lo stesso della stagione di Pescara. Lo stesso del sorriso ritrovato.