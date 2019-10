Il centrocampista del PSG e della Nazionale italiana Marco Verratti ha parlato a RMC Sport e L'Equipe riporta alcuni estratti dell'intervista:



Sul suo arrivo al PSG nel 2012 - "Ho chiesto a Leonardo e Ancelotti se mi conoscessero ma non credo che mi conoscessero molto e so che chiesero informazioni su di me in Italia. È una storia strana: per questo dico sempre che nel calcio hai anche bisogno di un po' di fortuna".



Il Barcellona e il corteggiamento nell'estate del 2016 - "Mi avevano proposto qualcosa di diverso e penso che sia normale rifletterci per qualche momento".



Le polemiche sulla mia vita personale - "Chi fa il calciatore è una persona come tante altre. E non facciamo niente di speciale. Posso uscire come qualsiasi altra persona. Se ho una giornata libera esco, ma c'è stato un momento in cui se uscivo e venivo riconosciuto tutto questo si trasformava in "Marco Verratti esce tutte le sere". Non è affatto così".