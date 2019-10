Marco Verratti, in Champions League, sta facendo meglio di Miralem Pjanic. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, a punteggio pieno dopo le vittorie sul Real Madrid e sul Galatasaray, ha ​fatto più passaggi del centrocampista della Juventus nelle prime due gare di Champions: 160 contro contro 150, con una precisione del 91,3% su passaggi corti e 83,3% sui lanci lunghi; mentre il bosniaco ha identica percentuale per quanto riguarda il primo dato e "solo" il 79,2% per il secondo. In termini di palloni recuperati, invece, Verratti ha il 100% di teackles vinti contro il 50% di Pjanic, ch eperò ha vinto più duelli (61,5% contro il 53,6).











SIMBOLO - Punto fermo, da sempre, del Paris Saint-Germain degli sceicchi, Verratti sta trascinando a suon di grandi prestazione il PSG: a 27 anni ha preso per mano la squadra, di cui sarà capitano dopo l'addio di Thiago Silva e con cui sta trattando il nuovo rinnovo di contratto. E' sempre più il PSG di Verratti, decisivo anche ieri nell'azione del gol di Icardi.