Marco Verratti racconta l'addio al Paris Saint-Germain. Il 30enne centrocampista italiano dell'Al-Arabi ha dichiarato in un'intervista a L'Equipe: "Ho parlato con Luis Enrique, mi ha detto che non rientravo nei suoi piani perché preferiva puntare su gente nuova. Si tratta di un grande allenatore, lo rispetto. Non ho voluto andare in un altro club in Europa per non rischiare di giocare contro il PSG. Avrei voluto chiudere la carriera a Parigi, dove passerò il resto della mia vita con la famiglia".