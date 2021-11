Marco Verratti, centrocampista del Psg, parla in tv e parla di Leo Messi: “Ci scordiamo che a volte è una persona normale come le altre. L’inizio è stato difficile per lui, si sta abituando sempre meglio, nello spogliatoio lo abbiamo accolto come un re, è un privilegio giocare con lui. E’ un ragazzo semplice, sono felice che si sia sbloccato in campionato. Spettacolare, ci diverte anche negli allenamenti, abbiamo un rapporto bello, è un ragazzo semplice e mi piacciono le persone come lui. Io sono semplice come lui e ci troviamo bene in campo e fuori”.



LA NAZIONALE - “Nella testa c’è già il playoff. Ogni volta prima di dormire già ci penso. E’ una sfida che non possiamo sbagliare, abbiamo fiducia in noi. Giocando con il cuore si possono raggiungere obiettivi che si pensavano impossibili. Dico agli italiani di stare tranquilli che daremo il massimo. Non sarà semplice, ma ho molta fiducia: abbiamo tante possibilità di qualificarci. Poi il calcio è strano, ma abbiamo molte possibilità”.