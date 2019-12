Marco Verratti, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla del Paris Saint-Germain e dell'obiettivo Champions e del futuro di Neymar: “ Cosa manca per fare meglio? "Piccoli dettagli rispetto a squadre come Real, Barcellona, abituate da più tempo ai massimi livelli. Nelle partite importanti ci serve un po' di tranquillità, il saper soffrire, l'essere coscienti dei propri mezzi. Sono fiducioso".



Poi su Neymar: “In questi due anni è stato sfortunato. Si è fatto male e ci è mancato nei momenti cruciali, ma ha talento e personalità per fare la differenza nei big match. Sta ritrovando il ritmo, spero stia meglio a febbraio. Lo vedo felice qui. In fondo gli basta un pallone".