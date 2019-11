Nel corso di un'intervista concessa a Téléfoot, Marco Verratti giura amore al PSG: "Quando sono venuto qua, non mi aspettavo di restare tanti anni. Se sono rimasto è perché il club mi ha dato tutto quello che cerco. Non avrei problemi a chiudere la mia carriera qui. La gente mi chiede perché non voglio fare un'esperienza altrove. Perché per me, è sempre il primo giorno qui. Voglio sempre aiutare la squadra, vincere qui sarà diverso rispetto a vincere con un'altra squadra".