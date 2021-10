Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale, ha assicurato a France Info che a fine carriera, una volta conclusa la sua esperienza in Francia, la sua intenzione è quella di tornare al Pescara, squadra in cui ha giocato prima di approdare nella capitale francese. Le sue parole non lasciano dubbi: "Quando lascerò il PSG tornerò al Pescara. Dopo anni in questa grande città tornerò a casa dai miei amici e dalla mia famiglia. In più c'è il mare, la montagna...".