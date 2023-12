Per accettare l'avventura in Qatar, Marco Verratti ha ottenuto una clausola particolarissima nel suo contratto. Il centrocampista italiano, riporta l'Equipe, una settimana al mese, potrà assentarsi e andare dove vuole lontano dal club Al-Arabi che lo paga.



In questi 3 mesi dall'inzio del campionato il centrocampista ex-PSG si è però quasi sempre recato in Francia, a Parigi, per stare vicino alla moglie che invece è rimasta a vivere in Francia.