Marco Verratti, ormai ex giocatore del Paris Saint-Germain, ha svolto in serata le visite con l'Al Arabi, la squadra qatariota per la quale la firma è attesa al più tardi domani, nel caso in cui non ci fossero i tempi per chiudere entro la fine della giornata. 50 milioni di euro la cifra sborsata dalla squadra più titolata del paese che ha ospitato l'ultima edizione della Coppa del Mondo.