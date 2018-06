Quel profumo di rivoluzione che si respirava nel 2011 ha cambiato fragranza:. C'è chi ha lasciato, chi se n'è appena andato e chi, probabilmente, se ne andrà. Il Flaco è solo l'ultimo di una lista che non è ancora finita, una lista nella quale c'è anche il nome di Marco, il club che anticipò le big italiane e lo portò a Parigi nell'estate del 2012: anni di trofei e vittorie nei confini transalpini, anni di cocenti delusione in Europa. Come appreso da, il classe '92 è voglioso di cambiare aria, pronto a cimentarsi in una nuova avventura, in un nuovo campionato dopo 6 anni in quel di Parigi: l'incontro con, nuova guida dei parigini, non è stato dei migliori e questo, sicuramente, non ha aiutato il centrocampista italiano, che da tempo coltiva l'idea di andarsene.C'è tanta voglia di cambiare, scrivevamo. Due le mete preferite di, che ora si sta godendo il sole di. I n Italia c' è la Juventus, che da sempre ha mostrato interesse senza mai sferrare l'assalto decisivo e che è l'unica, in Italia, a potersi permettere il 6 del PSG ; in Spagna ci sono, alle quali, suo procuratore, lo ha già offerto, trovando al momento la porta (semi)chiusa. LaLo United è interessato, ma il campionato inglese non stuzzica la fantasia del Gufetto di Manoppello. E il PSG? Trattare con i parigini, che ritengono Verratti importante, non è facile. Sono pronti ad ascoltare offerte, ma alle loro condizioni. E se il giocatore dovesse rimanere, non è da escludere l'ennesimo rinnovo di contratto, a cifre super.@AngeTaglieri88