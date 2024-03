Verrbruggen (Brighton): 'Abbiamo trovato fiducia, con la Roma vinciamo 5-0'

Il giovane portiere del Brighton Bart Verbruggen non ha paura di esporsi e in un'intervista ai microfoni ufficiali del club che domani affronterà la Roma nel ritorno degli ottavi di Europa League dopo il 4-0 dell'andata: "Sono contento di aver mantenuto il clean sheet contro il Forest, Mi sento di aver imparato qualcosa da ogni partita. Sapevamo di doverci riprendere da quanto successo contro la Roma, con la vittoria sul Nottingham abbiamo ottenuto una grande fiducia per il ritorno di giovedì. Faremo del nostro meglio e vinceremo 5-0. l'umore è buono."