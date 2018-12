A Genova era stato una meteora, impiegato con il contagocce da mister Giampaolo dopo una buona stagione vissuta a Pescara. L'esperienza alla Sampdoria di Valerio Verre non è stata certamente indimenticabile, anche se il tecnico doriano ha spesso elogiato le sue qualità nel corso del campionato 2018-2019. In estate Verre è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Perugia, e in Umbria il giocatore scuola Roma sembra essere nuovamente esploso. Merito anche di Alessandro Nesta.



L'ex difensore di Lazio e Milan, oggi allenatore dei biancorossi, ha cambiato ruolo a Verre sistemandolo trequartista dietro all'unica punta nel 4-2-3-1 che sta facendo le fortune del Perugia.Da quel momento per Verre è scattata nuovamente la scintilla: cinque gol consecutivi, giocatore del mese in Serie B, e tanti elogi per il classe 1994 che a Genova era chiuso da Praet, Barreto e Linetty.



Le sue buone prestazioni stando a Il Secolo XIX avrebbero attirato nuovamente l'attenzione della dirigenza di Corte Lambruschini. Il Perugia potrebbe teoricamente riscattare il calciatore, ma secondo il quotidiano se le sue prestazioni si manterranno su questo livello, la Sampdoria potrebbe decidere di riportare alla base l'ex giallorosso per inserirlo nell'organico doriano in vista della prossima stagione.