Valerio Verre è il totem di questo Perugia. Il centrocampista del futuro, lo dicono i numeri: nessuno come lui, ben 10 gol segnati e 4 assist in 25 presenze nel campionato di Serie B, niente male per chi gioca nel suo ruolo, personalità e leadership prima di tutto. Ma anche piedi buoni, lo sa bene la Sampdoria che ha investito su Verre e ne segue continuamente i progressi nel Perugia dove è diventato pedina indispensabile.



IL FUTURO - Nel destino prossimo c'è di certo la Serie A. Perché Verre - che ha già assaggiato il massimo campionato anche in blucerchiato - vuole l'opportunità per spiccare il volo, le richieste non mancano proprio da club di Serie A già attivi con il suo agente Alessandro Lucci, tutto passerà proprio dalla Samp che non esclude di riportare a casa Verre e puntarci con forza. Tre gol consecutivi nelle ultime tre partite, media da attaccante, Valerio è in decollo. Il meglio deve ancora venire.