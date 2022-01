Ancora protagonista. Yari Verschaeren continua a essere una delle poche note positive della stagione di un Anderlecht quarto in classifica, lontano 8 punti dalla capolista Royal Union Saint-Giloise. Il bilancio a metà stagione è di 7 gol e 7 assist tra campionato e coppa, un bottino che si è fatto più ricco nelle ultime due uscite, con doppietta e assist nel 7-0 al Beerschot e la rete del momentaneo vantaggio nell'1-1 interno contro i rivali storici dello Standard Liegi.



MILAN - L'Anderlecht per ora se lo tiene stretto, salvo sorprese resterà fino a giugno, quando lo scenario sarà diverso. Il trequartista classe 2001 potrebbe raggiungere in Italia Alex Saelemaekers, al Milan, che lo tiene sulla lista. I contatti proseguono, Verschaeren è costantemente seguito dall'area scouting: il prezzo è tra i 10 ei 15 milioni di euro.