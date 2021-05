. Alle 21 il fischio d'inizio (diretta tv su Rai Uno), arbitra Massa.E in campo sarà una sfida tra mondi diversi: Gasperini e Pirlo si giocano tutto, anche il futuro, pochi i dubbi rimasti di formazione e sembrano solo in attacco, la vigilia è scivolata via tra l'entusiasmo generale pro-Atalanta e quasi l'indifferenza che ha accompagnato la Juventus.Segui l'avvicinamento alla finale di questa sera su Calciomercato.com e i contributi degli inviati Nicola Balice e Marina Belotti.E per il pubblico nessun rischio multa dovendo inevitabilmente violare il coprifuoco delle 22, per l'occasione già spostato a mezzanotte. Così riporta la Lega in una notaLa Lega Serie A comunica che - al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto “Mapei Stadium” di Reggio Emilia - il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia “TIM Vision 2020/2021” che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cd. coprifuoco) alle ore 24:00".- Chi vince si prende tutto, Coppa Italia e panchina della Juve: forse è così. O forse, chi perde poi perde tutto. Scopri tutto sugli intrecci tra Pirlo e Gasperini. - Erano in 500 ieri sera a sostenere la truppa di Gasperini. L'appuntamento è storico, a parte Kovalenko sono tutti a disposizione e l'Atalanta scenderà in campo con la formazione tipo. Resta Djimsiti favorito su Palomino in difesa, così come Malinovsky su Pessina. Dopo la riunione tecnica del pomeriggio il verdetto.- Manca Alex Sandro, squalificato. E non ci sarà nemmeno Bonucci, in panchina ma indisponibile. Così la fonazione sarà quasi obbligata almeno in difesa, mentre a centrocampo restano Bentancur e Rabiot favoriti su Arthur, così come McKennie su Kulusevski.- Entusiasmo sotto il Best Western hotel dove c'è l'Atalanta in ritiro, 500 tifosi scesi a Reggio Emilia per far sentire il proprio sostegno alla squadra anche in barba alle limitazioni di prevenzione al Covid. Nessuno invece sotto il Remilia, l'albergo dove si tiene il ritiro della Juve. Rivivi la vigilia con tutte le immagini. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Duvan Zapata, Muriel. A disp. Sportiello, Rossi, Caldara, Palomino, Sutalo, Ruggeri, Maehle, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Pessina. All. Gasperini.JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Bernardeschi, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Morata. All. Pirlo.Arbitro: Massa, assistenti Passeri e Costanzo, Di Bello quarto uomo, Valeri e Vivenzi al Var.