A partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Milan ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Atalanta disputa l’esordio casalingo stagionale in Serie A ospitando il Milan per la prima volta dalla stagione 1955/56: in quell’occasione i nerazzurri si imposero 4-3 e tra le sfide giocate a Bergamo, solo il 24 dicembre 1950 sono stati realizzati più gol (11, 7-4 in favore del Milan).