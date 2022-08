A partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Milan ecco alcune statistiche e curiosità.



L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N). I bergamaschi potrebbero rimediare quattro ko di fila contro i rossoneri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo 1993-1996.