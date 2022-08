A partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Milan ecco alcune statistiche e curiosità.



Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A: si tratta del suo peggior rendimento realizzativo dall’inizio dell’avventura all’Atalanta nel massimo campionato (in quel caso un gol nelle prime 13 presenze del torneo 18/19, prima di andare a segno alla quattordicesima).