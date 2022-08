A partire dalle 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo andrà in scena Atalanta-Milan ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Milan di Pioli ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A: risale al 2006, nella gestione di Carlo Ancelotti, l'ultima striscia di successi più lunga per i rossoneri nella competizione (nove in quell'occasione).