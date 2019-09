I tifosi della Juventus stanno già pensando all'esordio nella prossima Champions League, fissato per il prossimo 18 settembre al Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico Madrid. Questo il comunicato sul sito ufficiale bianconero che spiega come organizzare la trasferta nella capitale spagnola:



"Mercoledì 18 settembre la Juventus farà il suo esordio stagionale nel gruppo D della UEFA Champions League, ospite alle ore 21 dell’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.



Per i tifosi che desiderano seguire la squadra in Spagna, da oggi è in vendita il pacchetto travel, che includerà il biglietto della partita nel settore riservato ai tifosi bianconeri.



Come sempre, il fornitore del servizio è AWE. Potete cliccare qui per ogni informazione e per prenotare il vostro pacchetto".