Questa sera al Wanda Metropolitano andrà in scena Atletico Madrid-Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Protagonista annunciato della gara è l'attaccante francese Antoine Griezmann.

La stella dell'Atletico ha segnato o servito un assist in tutte le sue ultime sei partite di Champions League al Wanda Metropolitano (sei reti, tre assist). In questa stagione ha preso parte attiva a sei dei nove gol dell’Atletico in Champions (67%), con quattro centri e due passaggi vincenti - è la percentuale più alta tra le 16 squadre ancora in corsa nella competizione.