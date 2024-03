Verso Atletico Madrid-Inter: 'Mai smettere di crederci'

Ancora qualche ora e poi sarà Atletico Madrid-Inter. E' quasi tutto pronto per il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma stasera alle 21 al Wanda Metropolitano. I nerazzurri ripartono dall'1-0 dell'andata grazie al gol segnato da Marko Arnautovic a dieci minuti dalla fine, la squadra di Inzaghi proverà a mantenere il vantaggio contro i Colchoneros dell'ex Simeone che arriva dall'ultima sconfitta in campionato contro il Cadice.



LA RASSEGNA SPAGNOLA - I giornali spagnoli hanno aperto con la sfida di stasera, As e Marca hanno i giocatori più rappresentativi dell'Atletico in prima pagina e all'interno dei quotidiani viene presentato il big match. "Atleti, ahora tu" titola Marca a sei colonne. Adesso tocca a te, sottolinea il giornale. L'apertura di As è dedicata alla possibile rimonta spagnola: "Nunca dejes de creer" ha titolato il quotidiano, che carica: "Mai smettere di crederci".