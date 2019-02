Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina contro il Bologna. In attacco, Massimiliano Allegri punterà quasi certamente su Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Le ultime indiscrezioni parlano di un 4-4-2 con Caceres terzino, Rugani e Bonucci in mezzo alla difesa e Alex Sandro terzino sinistro. A centrocampo in vantaggio Cancelo sulla destra, Bernardeschi dall'altra parte con Matuidi e Bentancur in mezzo al campo, un 4-4-2 che però potrebbe tramutarsi in 3-5-2 a gara in corso.