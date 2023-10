Splende il sole su una Dortmund che si è svegliata con la grande attesa per la sfida di Champions League contro il Milan. Proprio i tifosi rossoneri sono già protagonisti tra le via della città: saranno in 4000 questa sera nel settore ospiti della Signal Iduna Park per cercare di rispondere all’ormai celebre “Muro Giallo”.







OBIETTIVO FINALE - I primi a raggiungere la cittadina tedesca sono stati i tifosi dei Milan club. Intercettati dalle nostre telecamere hanno già messo

in chiaro quello che deve essere l’obiettivo del Milan in questa nuova avventura in Champions League scegliendo Pulisic e Reijnders come i veri protagonisti di questo avvio di stagione.