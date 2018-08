L'attesa è finita: l'era Cristiano Ronaldo può cominciare, anche sul campo ufficialmente. Una lunga corsa a tappe, iniziata forse proprio il giorno di Juve-Real 0-3 con quella rovesciata che resterà nella storia e relativa standing ovation: era il 3 aprile. Si arriva poi al 26 maggio, finale di Champions, CR7 lancia il primo vero messaggio d'addio. E poi inizia la trattativa, il 27 giugno si chiude l'affare Cancelo e Mendes di fatto porta Ronaldo alla Juve. Il 10 luglio l'ufficialità, il 15 luglio lo sbarco a Torino e il 16 visite mediche e presentazione. E domenica 29 luglio il nuovo arrivo, questa volta definitivo, in città per cominciare il 30 la preparazione: ogni giorno una festa alla Continassa, l'apice a Villar Perosa domenica 12 agosto con oltre 7 mila persone arrivate in paese per lui (4900 il sold out al campo sportivo). Oggi, infine, un'altra prima volta: ore 18, stadio Bentegodi, c'è Chievo-Juve. Vivi il count-down live su Calciomercato.com.

Le probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Rossettini, Jaroszynski; N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Birsa. All. D'Anna.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. All. Allegri.



10.45 - La Juve ha iniziato il risveglio muscolare del mattino all'interno del parco di Villa Amista dove alloggia a Verona. Numerosi i tifosi presenti, salutati dai giocatori prima della sgambata