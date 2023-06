Due settimane fa Rafaela Pimenta era sicura: "sarà in campo perla finale di Champions contro il Manchester City". Ospite nella nostra redazione, l'agente del centrocampista dell'Inter non aveva dubbi.. E molto probabilmente sarà così, per la gara di sabato 10 giugno con i Citizens il giocatore dovrebbe partire dal primo minuto.- Un possibile indizio è arrivato anche dall'ultima partita di campionato contro il Torino: Brozovic ha giocato dall'inizio con tanto di gol decisivo, ma la notizia è stata la presenza in campo per tutti i 90 minuti., con la possibilità di vedere Calhanoglu spostato in regia e Mkhitaryan e Barella - partito dalla panchina a Torino - mezz'ali.- Da una parte il campo, dall'altra il mercato. Anzi, il rinnovo. Il contratto dell'armeno è in scadenza nel 2024, l'ingaggio di poco inferiore ai quattro milioni netti a stagione e. Al momento però anche la dirigenza vuole concentrarsi solo sul campo, nella testa di tutti c'è la finale con il Manchester City e per ora è la cosa che conta di più.Poi si penserà al futuro, valutando ogni situazione.. Successivamente, si affronterà anche il discorso legato al futuro del centrocampista armeno. Mkhitaryan corre verso la finale di Champions, adesso conta solo il campo.