Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Feyenoord potrebbe vincere il quarto titolo europeo, dopo la Coppa dei Campioni nel 1969/70 e la Coppa UEFA nel 1973/74 e nel 2001/02; la squadra olandese ha segnato almeno due gol in ciascuna delle quattro gare in queste tre finali (la Coppa UEFA 1973/1974 si è giocata con andata e ritorno).