Il preparatore atletico del Chelsea Paolo Bertelli, ex di Udinese, Roma, Juventus e Nazionale, è nato a Firenze e ai microfoni di FirenzeViola.it ha parlato della sfida che attende la squadra della sua città, contro il suo passato bianconero: "Lo 0-5 del 2012 e il 4-2 del 2013: nel primo caso, quando i bianconeri segnarono il gol del 3-0 momentaneo, io rientrai negli spogliatoi. Avevo capito che la situazione sarebbe potuta degenerare e mi dispiaceva troppo vedere la mia squadra del cuore ridotta così. Il 4-2 invece fu un mix di emozioni e ancora oggi i miei amici di Firenze me la ricordano: in quella gara la Juve dominò un'ora, poi si addormentò per 15' ed incassò quattro reti. Meritate eh, sia chiaro. Ne parlo ancora con Marcos Alonso? Sì, è lui che ogni tanto torna su quella partita. Per Firenze, così come per tutta la Fiorentina, è ancora oggi una gioia incredibile. Ed è rimasta sotto la pelle anche a tutti quei giocatori, come Alonso, che non vestono più ormai da anni la maglia viola. I miei amici invece conservano ancora gelosamente tazze e piatti con il 4-2 immortalato sopra... (ride, ndr)".