Verso Germania-Italia, Nagelsmann: "Non parlo per non dare vantaggi a Spalletti"

Getty Images

Il commissario tecnico della Germaniaha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro l'Italia, valida come gara di- cornice di un'altra celebre sfida tra queste due nazionali: quella della semifinale del Mondiale 2006 vinta dagli azzurri ai supplementari grazie alle reti di Grosso e Del Piero.Goretzka giocherà, ha fatto un gol e una buona prestazione in entrambe le fasi di gioco. Deve dimostrare costantemente le sue qualità" ha spiegato l'ex allenatore di Bayern Monaco e Red Bull Lipsia tra le altre.

- "Sarà come la partita d'andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l'importante è avere una linea chiara di gioco" ha proseguito il CT tedesco, sicuro che gli azzurri faranno di tutto per provare a ribaltare il risultato dell'andata ma anche convinto della gara che potranno fare i suoi giocatori.

- "Non ho ancora deciso la tattica del match, prenderemo una decisione solo domani." ha concluso Nagelsmann, senza concedere grandi indizi sull formazione che manderà in campo contro gli uomini di Spalletti.