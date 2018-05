Una partita delle 'Leggende FIFA' si terrà a Kaliningrad il 3 giugno in vista dei Mondiali di Russia 2018. Lo comunica il sito della regione di Kaliningrad. Durante l'evento, ex calciatori della nazionale russa fronteggeranno altre "leggende" dei passati Mondiali. Come si legge sull'Ansa, fra i partecipanti più noti ci saranno il brasiliano Cafu, il croato Niko Kranjcar, il portoghese Nuno Gomes, lo svizzero Pascal Zuberbuhler e l' inglese Wes Brown. Tra le "leggende" russe ci saranno il portiere Ruslan Nigmatullin e i centrocampisti Aleksey Smertin e Andrey Tikhonov. Kaliningrad è una delle 11 città russe che ospiteranno i Mondiali, al via il 14 giugno.